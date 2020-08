Koulibaly perde la pazienza e chiede al Napoli di abbassare le pretese per la sua cessione (Di domenica 30 agosto 2020) Kalidou Koulibaly non ne può più di aspettare. Vuole conoscere il suo futuro, sapere dove giocherà la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un’attesa snervante, che di certo non contribuisce alla serenità di Kalidou Koulibaly. E la tensione sale. Voci interne raccontano la rabbia del difensore, che avrebbe chiesto chiarimenti ai dirigenti su quello che dovrà essere il proprio futuro. E lo avrebbe fatto usando toni pacati, ma decisi. Da mesi il nazionale senegalese vive di incertezze, una condizione che non lo aiuta affatto nell’attività quotidiana e nella gestione delle energie mentali. Gli viene difficile restare concentrato sul lavoro”. Tutte le indiscrezioni sulle offerte ricevute (e respinte) dal Napoli per lui non lo aiutano a mantenere la ... Leggi su ilnapolista

