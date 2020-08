Koulibaly City, si attende: attesa snervante, c’è anche il PSG (Di domenica 30 agosto 2020) Koulibaly City, si attende: attesa snervante, c’è anche il PSG sul difensore senegalese che ora vuole conoscere il proprio futuro Kalidou Koulibay vuole conoscere il proprio futuro. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione sul mercato del Napoli, in attesa del futuro del difensore senegalese. L’offerta del Manchester City c’è, ma bisogna trovare l’accordo tra le varie parti in causa. Il Paris Saint-Germain attende, ma al momento tutti sono fermi sulle proprie posizioni. Gli azzurri chiedono anche maggiori certezze, i tempi sul mercato si stringono. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City (appena finisce la storia di #Messi) in qualche modo. E #Havertz-#Chelsea - DiMarzio : Il #ManCity continua a seguire #Koulibaly. Nell'affare potrebbe rientrare anche Eric #Garcia - AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City, #Allan-#Everton: solo cash - frankfn9 : RT @Oscar_Belfiore: Leggo tifosi del #Napoli preoccupati dell'approdo di #Messi al #City, poiché ,in tal caso, il club di Manchester avrebb… - scala_mario : Il difensore senegalese ha un accordo con il Manchester City ma chiede un'ultima cosa al Napoli > > >… -