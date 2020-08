Killer cannibale morto: si vantava di aver mangiato i genitali della sua vittima (Di domenica 30 agosto 2020) Un noto Killer australiano, conosciuto per essere un cannibale, è deceduto. Si era vantato con altri detenuti di aver mangiato i genitali della sua vittima. Un famoso Killer australiano, David Kevin Loader, di 59 anni, è deceduto questo martedì. L’uomo serviva una pena massima dal 2004 quando una giuria l’aveva condannato per l’omicidio di un … Leggi su viagginews

Terminava cinque anni fa una serie tv fin troppo sottovalutata, che immergeva il personaggio di Hannibal Lecter in una interpretazione umanissima e in un'estetica grottesca e irresistibile Il 29 agost ...

Nonostante le varie voci che si susseguono insistentemente da anni, non vi è ancora nessuna ufficialità in merito alla quarta stagione di Hannibal, la serie tratta dai libri di Thomas Harris e basata ...

