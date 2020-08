Juventus, Pirlo chiama il centravanti: Dzeko può far parte del super tridente (Di domenica 30 agosto 2020) Juventus, Pirlo chiama il centravanti: Dzeko può far parte del super tridente, si pensa anche a un ruolo di falso nueve La chiave della nuova Juventus di Andrea Pirlo si chiama Edin Dzeko. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cerca di fare il punto sulla situazione in casa bianconera, con il nuovo allenatore che vuole assolutamente un centravanti di spessore da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. C’è stato un contatto tra il tecnico e il centravanti bosniaco per sbloccare la situazione ed esporre le sue idee tecniche. Anche Cristiano Ronaldo – si legge – considera il bosniaco il partner ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Juventus @Pirlo_Official chiama #Dzeko e progetta il super tridente con Edin, @CristianoRonaldo e #Dybala… - juventusfc : Mister Pirlo e il suo staff al #JMedical ?? #ForzaJuve #FinoAllaFine ?? ?? - forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - zazoomblog : Juventus dove giocherà Kulusevski con Andrea Pirlo? Il ruolo - #Juventus #giocherà #Kulusevski - PagineRomaniste : #Pirlo progetta il 3-4-3 e chiama #Dzeko. La Juve blocca #Milik: il #Napoli s’infuria #LaStampa #ASRoma #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo Juve, Kulusevski è già in palla. Così la Signora si fa un lifting per ringiovanire La Gazzetta dello Sport De Luna: ''Per la Juventus sogno Ronaldo e Dybala uniti nella lotta''

Professor Giovanni De Luna, storico, noto tifoso juventino, dove era il 22 maggio 1996? E cosa ricorda di quella notte in cui la squadra di Lippi vinse la Coppa dei Campioni contro l'Ajax? "Non ho vis ...

Calciomercato Roma, l’affare Milik vicino alla conclusione

Il nodo del Calciomercato Roma in questa fase dell’anno è sicuramente legato alla situazione del suo centravanti, il bosniaco Edin Dzeko. Che, come ormai è risaputo, piace molto alla Juventus di Andre ...

Professor Giovanni De Luna, storico, noto tifoso juventino, dove era il 22 maggio 1996? E cosa ricorda di quella notte in cui la squadra di Lippi vinse la Coppa dei Campioni contro l'Ajax? "Non ho vis ...Il nodo del Calciomercato Roma in questa fase dell’anno è sicuramente legato alla situazione del suo centravanti, il bosniaco Edin Dzeko. Che, come ormai è risaputo, piace molto alla Juventus di Andre ...