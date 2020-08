Juventus, Pirlo chiama Dzeko: il contenuto della telefonata (Di domenica 30 agosto 2020) Juventus a caccia di un numero 9 da inserire nel tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Edin Dzeko sembra essere il prescelto. In tal senso, come riporta il Corriere dello Sport, mister Andrea Pirlo sarebbe intervenuto in prima persona con una telefonata.Pirlo chiama Dzekocaption id="attachment 925467" align="alignnone" width="497" Pirlo (getty images)/captionQuasi certo l'addio di Gonzalo Higuain, la Juventus vuole chiudere al più presto per un centravanti. Dopo l'ipotesi Milik, ecco la svolta Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma è il prescelto e per fare in modo che l'operazione vada in porto è intervenuto anche Andrea Pirlo. Il neo tecnico ... Leggi su itasportpress

