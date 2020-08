Jessica Biel si tiene in forma con yoga e pliometria (inclusa la yolo diet!) (Di domenica 30 agosto 2020) Jessica Biel, oltre a essere brand ambassador di Gaiam, brand di Activewear, è sempre stata sportiva di natura e suoi quadricipiti muscolosi lo dicono chiaro. «Sono consapevole di come si sentono i miei muscoli, di come ci si sente quando qualcosa cambia. Fare sport ed essere attiva mi aiuta a mantenere questo tipo di relazione con il mio corpo», ha detto in un’intervista a Espn. Leggi su vanityfair

vogue_italia : Perfetto per le castane come Jessica Biel, il Dirty Brunette è il balayage senza preoccupazioni. Si realizza dando… - Angiavale : @Disagio4all @manuela1877 Quella con Jessica Biel è la prima - Disagio4all : @Angiavale @manuela1877 La prima stupenda, ora sto vedendo quella con Jessica Biel - marcgt500 : @footylad9987 Jessica Alba / Jessica Biel / Jennifer Aniston / Kaley Cuoco - winteriscomving : ho beccato un film in tv con Ryan Reynolds, Jessica Biel e Natasha Lyonne cacciatori di vampiri -

