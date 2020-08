Italia Viva sconfessa Patrizia Baffi: “La mozione di sfiducia contro Fontana va votata” (Di domenica 30 agosto 2020) Italia Viva è favorevole alla mozione di sfiducia contro Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia. L’importante precisazione è arrivata in seguito all’intervista di TPI a Patrizia Baffi, discussa consigliera regionale del partito di Matteo Renzi, la quale aveva spiegato di non aver condiviso la scelta intrapresa dal PD e dalle altre forze di opposizione, considerandola “una pagliacciata”. “La scelta di non votare la mozione contro Fontana è una mia posizione personale”, aveva precisato Baffi. “Non è stata condivisa con il partito, che comunque non l’ha ostacolata. Vedremo nei prossimi mesi cosa ... Leggi su tpi

