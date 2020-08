Italia, Toni: «Immobile dimostrerà il suo valore anche in azzurro» (Di domenica 30 agosto 2020) L’ex attaccante della Nazionale ha parlato del rendimento di Immobile in azzurro Luca Toni, ex attaccante della Nazionale campione del mondo nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del rendimento di Immobile con la maglia dell’Italia. «Deve restare sereno, senza subire le pressioni che inevitabilmente ci sono. Altrimenti ti si… rimpicciolisce la porta. Alla Lazio è leader, se c’è un momento di appannamento l’ambiente lo sostiene e non perde fiducia. In azzurro ogni partita devi dimostrare il tuo valore. Ma ci riuscirà, non vedo problemi di ordine tattico. Immobile diventerà il cannoniere anche in Nazionale. E credo che possa aiutarlo ... Leggi su calcionews24

