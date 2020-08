Italia terribile incendio, evacuata la città. Le immagini sono impressionanti (Di domenica 30 agosto 2020) Notte di paura ad Altofonte, paese di 10mila abitanti vicino Palermo, a causa di un incendio di origine molto probabilmente dolosa che ha distrutto i boschi sulla collina che sovrasta il paese. Le fiamme sono divampate attorno alle 20.30: diversi i focolai che, complice il vento di scirocco, hanno dato vita in pochi minuti a un fronte di fuoco lungo circa due chilometri che ha minacciato in particolare i residenti delle villette vicino alla collina, ma i cui effetti, come la fuliggine, si sono fatti sentire fino a Palermo. Circa quattrocento le persone che sono state evacuate, su disposizione dei vigili del fuoco che sono stati al lavoro tutta la notte e ancora in mattinata spegnevano gli ultimi roghi: gli sfollati hanno passato la notte al campo sportivo del paese intitolato a Don Pino ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Italia terribile Il terribile “collasso mentale” di Friedrich Nietzsche IVG.it Paralizzata per un incidente stradale, bambina di sei anni incontra per la prima volta il suo cane guida

Memphis Rose ha sei anni ed è paralizzata su una sedia a rotelle. La sua vita è cambiata lo scorso 7 giugno a causa di un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita lo zio ed è rimasta grave ...

Liliana Segre: 'Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano l’Italia'

La senatrice a vita il 10 settembre compirà 90 anni: 'Dopo Auschwitz mi hanno salvata l’amore e lo studio. Ho ancora speranza' Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri ...

