Italia | Oriali riprenderà il suo doppio mandato

Gabriele Oriali è pronto a riprendere il suo ruolo di dirigente sia di Inter che dell'Italia Gabriele Oriali è pronto a tornare al fianco di Roberto Mancini in Nazionale. Dopo il passo indietro fatto dal dirigente a seguito del rinvio dell'Europeo ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, tornerà a ricoprire il suo ruolo. Oriali riprenderà così il suo doppio mandato, per il quale si è già confrontato sia con il presidente della Federazione Gabriele Gravina che con l'a.d. dell'Inter Marotta. Ed entrambi hanno dato il loro assenso.

