Italia, Mancini suona la carica: “in Nations League voglio la finale, poi Europei e Mondiali” (Di domenica 30 agosto 2020) “Si parte con ancora più carica perché non giocando da tanto c’è ancora più voglia. Adesso la Nations League che è molto importante per il ranking e vogliamo andare in finale“. Si è espresso così Roberto Mancini in vista del raduno dell’Italia che si appresta al doppio appuntamento di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesMancini ha inoltre escluso eventuali contatti con i top club Europei, dicendosi concentrato solo sul progetto Italia: “mai nessuno mi ha cercato. D’altronde è difficile: ho iniziato un lavoro due anni fa e mi pare sia stato fatto ottimo ... Leggi su sportfair

