Italia, Mancini: “Ripartiamo ancora più carichi, vogliamo la finale di Nations League” (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Mancini si proietta alle partite di Nations League contro Bosnia e Olanda.Il commissario tecnico dell'Italia, intervenuto in conferenza stampa, ha le idee ben chiare in vista dei due impegni che gli azzurri affronteranno a partire dalla prossima settimana. Le dichiarazioni del c.t. dalla sala stampa di Coverciano."Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare. Nessuno mi ha cercato quest'estate. Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ... Leggi su mediagol

