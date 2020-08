Italia, Mancini: “L’obiettivo è la finale di Nations League” (Di domenica 30 agosto 2020) Italia, Roberto Mancini in conferenza stampa: “Abbiamo elementi importanti”. COVERCIANO (FIRENZE) – Prima conferenza stampa post lockdown per Roberto Mancini che ha presentato la doppia sfida contro Bosnia e Olanda: “Sono molto contento di essere qui – ha esordito il c.t. azzurro riportato da tuttomercatoweb.com – siamo tutti negativi e siamo pronti per lavorare. Due anni fa abbiamo iniziato questo lavoro, voglio vedere la mia squadra giocare bene. L’obiettivo è la finale di Nations League , anche in ottica ranking“. Convocazioni allargate Per Mancini convocazioni allargate: “Abbiamo deciso di chiamare più giocatori per non conosciamo le loro condizioni. Vogliamo valutare anche alcuni ragazzi in vista di ... Leggi su newsmondo

SkySport : Nazionale, tutti negativi al Covid i 35 convocati di Mancini per Bosnia e Olanda - Sport_Mediaset : #Nazionale, #Mancini: 'Voglio un'Italia che giochi bene e la finale di #NationsLeague'. Il ct azzurro: 'Nessun cont… - DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: #Nazionale, #Mancini: 'Voglio un'Italia che giochi bene e la finale di #NationsLeague'. Il ct azzurro: 'Nessun contatto… - _SiGonfiaLaRete : #Mancini: 'Sarebbe un dispiacere lasciare la #Nazionale ad altri adesso. Su #Lippi...' -