Italia, Mancini: “Lippi? Non è cambiato niente, non avevo bisogno di spiegazioni” (Di domenica 30 agosto 2020) “Caso Lippi? Non la ritengo una cosa così importante, non è cambiato assolutamente niente. Il presidente me ne ha parlato perché la cosa era già uscita sui giornali, ma tutto è finito lì. Non avevo bisogno di alcuna rassicurazione o spiegazione. La nazionale ha sempre bisogno di profili importanti”. Queste le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, durante la conferenza stampa di presentazione del raduno azzurro a Coverciano. Il ct ha commentato la possibilità di vedere Marcello Lippi come direttore tecnico dell’Italia. Leggi su sportface

