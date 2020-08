Italia, Bonucci pronto a ripartire: “Ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo” (Di domenica 30 agosto 2020) “Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. Forza Azzurri”. Lo ha scritto Leonardo Bonucci in un post pubblicato sui suoi profili social, annunciando il suo arrivo al centro tecnico federale di Coverciano, dove avrà luogo il primo raduno della Nazionale Italiana dopo il lungo stop per emergenza coronavirus, che ha ovviamente fatto saltare anche i vari impegni delle selezioni nazionali, pronte a ripartire a settembre con gli incontri di Nations League, dove l’Italia affronterà Bosnia e Olanda. Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Italia - #Bonucci annuncia il suo arrivo a Coverciano - Cate1081 : @nespa__ @juventusfc @DanieleRugani @bonucci_leo19 Esatto!! Ma x Benatia molte delle colpe le ebbe Allegri che gli… - sonysup : #Jersey4Sale Juventus Home 2015/16 & 2016/17 Bonucci - Serie A 699k Dybala - Coppa Italia BNWT 899k Alves - Final… - Nadiruzzo : @chiaraaa_12 @VlnN94 @LuisSuarez9 Buffon bonucci chiellini barzagli pirlo marchisio il famoso zoccolo duro del sud Italia.... - ninius82 : @PeppinInter @PresMoratti Bonucci vale (per altro in un Milan disastrato) e quelli da me citati no. Prego perché pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Bonucci Italia, Bonucci pronto a ripartire: "Ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo" Sportface.it Nations League, i 35 convocati di Mancini per le sfide contro Olanda e Bosnia

Il Commissario Tecnico della nostra Nazionale ha appena diramato i convocati per le sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. COVERCIANO – Roberto Mancini ha diramato la lista dei 37 convocati p ...

Italia, effettuati tamponi e test sierologici: nessun positivo al COVID-19

Tutti negativi i test effettuati sulla rosa della Nazionale. Immobile e compagni si preparano a sfidare Bosnia e Olanda per la Nations League.

Il Commissario Tecnico della nostra Nazionale ha appena diramato i convocati per le sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. COVERCIANO – Roberto Mancini ha diramato la lista dei 37 convocati p ...Tutti negativi i test effettuati sulla rosa della Nazionale. Immobile e compagni si preparano a sfidare Bosnia e Olanda per la Nations League.