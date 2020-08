Italia, Bonucci carico: «Ripartiamo con entusiasmo» (Di domenica 30 agosto 2020) Il difensore azzurro carico per il ritorno in Nazionale Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e dell’Italia, ha lanciato un messaggio di entusiasmo sui propri social per il ritorno in Nazionale dopo il lungo periodo di assenza. «Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. Forza Azzurri!». View this post on Instagram Di tempo dall’ultima volta ne è passato. Oggi ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di quando ci siamo salutati. Si parte. FORZA AZZURRI! 🇮🇹 #LB19 #vivoazzurro A post shared by Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) on Aug 30, 2020 at 1:49am PDT Leggi ... Leggi su calcionews24

