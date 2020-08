Inter, all-in su N’Golo Kante del Chelsea: offerta presentata ai Blues (Di domenica 30 agosto 2020) Lasciato Tonali (direzione Milan), l’Inter potrebbe puntare tutto su N’Golo Kante del Chelsea: i nerazzurri chiedono il prestito oneroso ai Blues Cambio di strategia nei piani di mercato dell’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno deciso di mollare la presa per Sandro Tonali e puntare tutto su N’Golo Kante. Come riporta TuttoMercatoWeb, la squadra di mercato Interista sta lavorando per convincere il Chelsea a cedere il centrocampista campione del Mondo con la Francia 2018. Un’operazione però non facile perché c’è bisogno del benestare di Frank Lampard, uomo che punta molto sull’ex-Leicester per il suo centrocampo. Ma, davanti ad un’importante offerta, i ... Leggi su zon

angelomangiante : Accordo e strada spianata per #Kolarov dalla #AsRoma all'#Inter per €2M. 132 presenze,19 gol e 18 assist nelle ult… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - Piolismo433 : RT @supersonico1986: Tonali accostato alla Juve: fuoriclasse Tonali accostato all'Inter: campione Tonali accostato al Milan: giovane Dal… - cicciovettel95 : RT @talebanikov: Milan Twitter se Tonali andrà all’Inter. -