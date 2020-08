Inferno di fuoco. 400 persone evacuate dalla nota città italiana: “Gesto criminale, situazione gravissima” (Di domenica 30 agosto 2020) Inferno di fuoco nel palermitano. Questa mattina, a partire dalle 6, sono intervenuti anche due Canadair e due elicotteri per riuscire a spegnere l’incendio che si è propagato ieri sera ad Altofonte, proprio sulle colline nei pressi del capoluogo siciliano. 400 dei circa 10 mila abitanti sono stati costretti all’evacuazione. A quanto pare il rogo si è sviluppato in cinque punti differenti e nello stesso momento. Le fiamme vanno verso i boschi ed hanno ormai superato l’area che è abitata. Il personale dei vigili del fuoco e della forestale ha detto: “Questo è stato un atto criminale per colpire il paese”. I residenti evacuati sono stati trasferiti al campo sportivo Don Pino Puglisi. Qui ci sono dei presidi messi a punto dalla Protezione Civile ... Leggi su caffeinamagazine

Inferno di fuoco in Sicilia. Fiamme ad Altofonte, con 400 persone sfollate, a San Vito Lo Capo e non solo. Interventi dei vigili del fuoco, del corpo forestale e non solo, che sono andati avanti per t