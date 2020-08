Incendio nel Palermitano, evacuati 400 abitanti (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Sono entrati in azione anche due Canadair e due elicotteri per spegnere il rogo che si è sviluppato, sabato sera, ad Altofonte, sulle colline alle porte di Palermo, dove sono stati evacuati ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Incendio nel Palermitano, evacuati 400 abitanti #Altofonte - SkyTG24 : Incendio nel Trapanese, rogo esteso a riserva naturale dello Zingaro - StefanoSegator2 : I piromani hanno agito per oedine di CHI ? - StefanoSegator2 : Incendio nel Palermitano, evacuati 400 abitanti - Marco_chp1 : RT @SkyTG24: Incendio distrugge parte di una casa nel Pavese, forse un fulmine -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel

Palermo, 30 ago .(Adnkronos) - "Un gesto criminale? Saranno effettuate indagini senza tralasciare nessuna ipotesi per trovare elementi oggettivi. Posso ipotizzarlo, ma non abbiamo elementi oggettivi c ...Crollati la vela camparia e il tetto di una chiesa ad Asciano. A Vinci un fulmine ha innescato un incendio. Decine di chiamate ai vigili del fuoco SIENA — Si contano i danni del maltempo che nelle ult ...