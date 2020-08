Incendio alle porte di Palermo, in 400 in fuga dalle case (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo (ITALPRESS) – Grande paura ad Altofonte, comune alle porte di Palermo, per un vasto Incendio divampato attorno alle 21 di ieri nel bosco di Moarda che si estende per oltre mille ettari. Al lavoro tutta la notte il Comando provinciale dei vigili del fuoco per domare il rogo, facilitato dalle alte temperature e dal forte vento di scirocco. Da questa mattina in azione anche tre canadair. Si è resa necessaria l'evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poichè minacciate dalle fiamme. Sul posto 50 vigili del fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi AIB oltre a 50 volontari della Protezione civile con 10 moduli AIB: sono state inviate a supporto anche 2 squadre provenienti dai Comandi Enna ... Leggi su liberoquotidiano

RaiNews : Violento incendio ad Altofonte, alle porte di Palermo. Il vento ha spinto le fiamme sulle abitazioni. La sindaca ai… - emergenzavvf : Evacuate 100 persone in un camping e portate al sicuro dai #vigilidelfuoco di #Nuoro, è successo nella serata di ie… - guardiacostiera : #GuardiaCostiera di #Olbia coordina soccorsi a 17 persone che si trovavano su unità con incendio a bordo, poi affon… - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Violento incendio ad Altofonte, alle porte di Palermo. Il vento ha spinto le fiamme sulle abitazioni. La sindaca ai cittadini:… - Chackmol3 : RT @alswolf: #Altofonte, alle porte di #Palermo Non solo distruggete quel poco di bosco che ci resta (tanto il cambiamento climatico avrà… -