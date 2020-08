Incendi: comandante Vigili fuoco Palermo, 'oltre mille sfollati ad Altofonte' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - Sono oltre mille gli sfollati ad Altofonte e nei dintorni a causa del vasto Incendio che ha colpito il territorio. A dirlo all'Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'ingegner Agatino Carrolo. "Stiamo effettuando le operazioni di bonifica dei prati e della zona boscata - dice - adiacente alle case per consentire agli sfollati di tornare nelle loro abitazioni'. Leggi su iltempo

PALERMO (ITALPRESS) – Grande paura ad Altofonte, comune alle porte di Palermo, per un vasto incendio divampato attorno alle 21 di ieri nel bosco di Moarda che si estende per oltre mille ettari. Al lav ...Paura nella notte in Sicilia e gente che ha dovuto abbandonare le proprie case. Un vasto incendio è infatti divampato nella tarda serata di ieri ad Altofonte, nel Palermitano, dove alcuni residenti a ...