Incendi: comandante vigili fuoco Palermo, 'gesto criminale? Posso ipotizzarlo' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago .(Adnkronos) - "Un gesto criminale? Saranno effettuate indagini senza tralasciare nessuna ipotesi per trovare elementi oggettivi. Posso ipotizzarlo, ma non abbiamo elementi oggettivi che fanno propendere per questa tesi". Lo ha detto all'Adnkronos il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo, che ha coordinato i lavori di spegnimento dell'Incendio che ha devastato 200 ettari di bosco ad Altofonte (Palermo). Sono oltre mille gli sfollati nella zona. Il governatore Nello Musumeci parlando con l'Adnkronos questa mattina ha parlato di un "gesto criminale" perché sono stati trovati "almeno sei diversi focolai". Leggi su liberoquotidiano

