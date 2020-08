In tanti alla manifestazione di Berlino – “loro si che hanno le palle”: però quelle sbagliate, di cuoio (Di domenica 30 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una foto titolata In tanti alla manifestazione di Berlino – “loro si che hanno le palle” Non fatevi ingannare, è il classico gioco dei complottisti nomask e QAnon. Un gioco perverso nel quale inventata una bufala essi sciamano per la Rete cercando foto di assembramenti a caso, piazzarcele nei commenti con insulti e minacce per poi farsi bloccare e millantare censura. No amici, nessuno vi censura perché avete ragione: ma perché avete torto e cercate di cacciare quel torto in gola al prossimo con biasimevole violenza, alla quale rispondiamo con fermezza e senza cedere allo scontro che cercate. In tanti alla manifestazione di Berlino – “loro ... Leggi su bufale

chetempochefa : “Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce. C’è una mentalità che porta… - matteorenzi : Tanta gente anche oggi alla presentazione delle liste in Toscana. Grazie ai tanti amici di #ItaliaViva, andiamo a v… - matteosalvinimi : In Liguria, il campione di motocross Vanni Odera si dedica da anni alla Mototerapia, offrendo gratuitamente un giro… - waltermentre : RT @chetempochefa: “Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce. C’è una mentalità che porta a tol… - Misellla1 : @pierpi13 Sono genitore e sinceramente sarei anche stufa di sentire tutti questi giudizi e sentenze. Sono andata in… -

Ultime Notizie dalla rete : tanti alla In tanti alla manifestazione di Berlino – “loro si che hanno le palle”: però quelle sbagliate, di cuoio Bufale.net NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 29 agosto: la Smorfia e…

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono usciti con le estrazioni che si sono tenute poco fa, quindi sono stati pubblicati dai Monopoli di Stato. Il weekend può allora entrare davvero ...

Nubifragio sull'aeroporto di Perugia, dirottato su Pescara il volo partito da Catania

Il racconto di uno dei passeggeri: "Violenti scossoni all'aereo durante l'avvicinamento alla pista. Eravamo tutti spaventati". In volo abbiamo incontrato qualche turbolenza e tante nuvole, ma quando i ...

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono usciti con le estrazioni che si sono tenute poco fa, quindi sono stati pubblicati dai Monopoli di Stato. Il weekend può allora entrare davvero ...Il racconto di uno dei passeggeri: "Violenti scossoni all'aereo durante l'avvicinamento alla pista. Eravamo tutti spaventati". In volo abbiamo incontrato qualche turbolenza e tante nuvole, ma quando i ...