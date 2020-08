In India record di contagi giornalieri Ma Modi riapre la metro a New Delhi Nel mondo 25 milioni di casi | La mappa (Di domenica 30 agosto 2020) Nel Paese 78.761 contagi in 24 ore ma un dato positivo è il grande numero di pazienti guariti: 76,5%. Il governo spinge comunque per la ripartenza Leggi su corriere

Corriere : In India record mondiale di contagi: sono quasi 80mila casi in un giorno - Corriere : In India record mondiale di contagi: sono quasi 80mila casi in un giorno - Corriere : Nel mondo oltre 25 milioni di casi. Record di contagi in India - lucabattanta : RT @Ingestibile79: Quanto abitanti ha l'India? Giusto per sapere di quanti record i media possono ancora parlare. - Ingestibile79 : Quanto abitanti ha l'India? Giusto per sapere di quanti record i media possono ancora parlare. -

Ultime Notizie dalla rete : India record Coronavirus in India: record di contagi giornalieri, Modi riapre la metro a New Delhi Corriere della Sera Coronavirus, oltre 25 milioni i contagi nel mondo: emergenza in Sud America

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: scatta una zona rossa in Calabria

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 30 agosto. Ieri sono calati leggermente il numero dei nuovi casi in Italia, mentre nel mondo si è superata quota 25 mi ...

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 30 agosto. Ieri sono calati leggermente il numero dei nuovi casi in Italia, mentre nel mondo si è superata quota 25 mi ...