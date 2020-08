In Germania 300 arresti al corteo dei nazi-negazionisti non non vogliono le restrizioni per il Covid (Di domenica 30 agosto 2020) negazionisti o, meglio, nazi-negazionisti, come è evidente da alcune bandiere. La polizia di Berlino ha arrestato 300 manifestanti per le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. ... Leggi su globalist

Negazionisti o, meglio, nazi-negazionisti, come è evidente da alcune bandiere. La polizia di Berlino ha arrestato 300 manifestanti per le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. So ...

La polizia di Berlino ha arrestato ieri 300 manifestanti durante le proteste contro le restrizioni per il contenimento del coronavirus in Germania. Lo rende noto la Bbc. Sono state circa 38.000 le per ...

