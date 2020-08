Imponente manifestazione a Berlino contro le misure anti-Covid: oltre 300 persone arrestate [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) L’Imponente manifestazione che si è svolta a Berlino contro le misure anti Covid si è conclusa con l’arresto di 300 persone. E’ quanto riferito dal ministro dell’Interno tedesco, Andreas Geisel, secondo cui sette agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri con un gruppo di manifestanti che si erano radunati vicino all’ambasciata russa. Alla manifestazione, secondo quanto riferito dallo stesso ministero, hanno partecipato circa 35-28 mila manifestanti, contro i 18 mila inizialmente stimati dalla polizia. Gli organizzatori della protesta, il gruppo Querdenken 711 (“Pensiero laterale 711”) guidato ... Leggi su meteoweb.eu

Grandetornado2 : RT @RadioSavana: Imponente manifestazione a Londra, Trafalgar Square, contro le misure #Covid19: 'Ridateci la nostra libertà.' #RadioSavana… - Viviana65716133 : RT @RadioSavana: Imponente manifestazione a Londra, Trafalgar Square, contro le misure #Covid19: 'Ridateci la nostra libertà.' #RadioSavana… - Filipposixflag : RT @RadioSavana: Imponente manifestazione a Londra, Trafalgar Square, contro le misure #Covid19: 'Ridateci la nostra libertà.' #RadioSavana… - robertostefanu1 : RT @RadioSavana: Imponente manifestazione a Londra, Trafalgar Square, contro le misure #Covid19: 'Ridateci la nostra libertà.' #RadioSavana… -

Ultime Notizie dalla rete : Imponente manifestazione

Leggo.it

Adriano Panatta non usa mezzi termini per commentare l'imponente manifestazione di Berlino, in cui migliaia di persone si sono riunite per protestare contro le misure restrittive contro il coronavirus ...Roma, 29 ago. (askanews) - Una imponente manifestazione ha visto oggi decine di migliaia di mauriziani sfilare nelle strade di Port-Louis per denunciare la gestione da parte del governo della marea ne ...