Il test rapido che cambia la lotta al Covid-19 (Di domenica 30 agosto 2020) BinaxNow, il nuovo test rapido lanciato dall’azienda sanitaria americana Abbot, potrebbe rivelarsi molto utile nel contrasto al Covid-19. Le modalità di somministrazione di Binax Now, che non necessita di apparecchiature mediche e sfrutta una tecnologia simile a quella del test di gravidanza ed il costo veramente basso, che si aggira sui cinque dollari, possono fare … InsideOver. Leggi su it.insideover

