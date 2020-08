Il Telefono Rosso tra USA e URSS entrò in funzione il 30 agosto 1963 (Di domenica 30 agosto 2020) Il 30 agosto 1963 entrò in funzione il Telefono Rosso tra USA e U. La linea fu installata come conseguenza della crisi di Cuba, che aveva visto la Casa Bianca contrapporsi con il Cremlino. Si è sempre creduto si trattasse di un Telefono disponibile per i due capi di Stato. In realtà, però, collegava due … Leggi su periodicodaily

xCaaarlaa : Scrivo più “Clizia” che “amò” con il telefono e continua a segnarmelo in rosso. - PolAlberto : Briatore è già in salute perfetta! Ha preso il telefono, chiamato l’assessore rosso che godeva per il ricovero e co… - quartapresenza : RT @Savannah_nike: - Mette l'braccio sul volante -Va piano li stramortacci tua - È rosso frena, che te lo voi giocà alla roulette? - Leva s… - sergiodesiena : RT @Savannah_nike: - Mette l'braccio sul volante -Va piano li stramortacci tua - È rosso frena, che te lo voi giocà alla roulette? - Leva s… - gabry_dom9 : #ciavarrini la loro galleria del telefono andrebbe esposta in qualche museo ?? e chissà quante altre foto hanno di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Telefono Rosso Traffico di rientro, week end da bollino rosso. Non usare il telefono mentre guidi Il sito di Firenze Controesodo di Ferragosto, questo il weekend clou: domenca pomeriggio “bollino rosso”

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella ne ...

Agosto da bollino rosso, traffico decuplicato verso la montagna: e c'è chi se la prende con la polizia

L’ASSALTO BELLUNO «Tutte giornate fino ad agosto sono da bollino rosso: il traffico in questo periodo è dieci volte tante». Lo dice chiaramente il comandante provinciale della polizia stradale, Franco ...

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella ne ...L’ASSALTO BELLUNO «Tutte giornate fino ad agosto sono da bollino rosso: il traffico in questo periodo è dieci volte tante». Lo dice chiaramente il comandante provinciale della polizia stradale, Franco ...