Il saluto romano di Armine Harutyunyan? Fascista? Dal bodyshaming alla foto fake contro la modella Gucci (Di domenica 30 agosto 2020) Armine Harutyunyan, la giovane modella armena scelta da Gucci e vittima di bodyshaming, è stata recentemente associata al fascismo. Il motivo? Una foto, pubblicata sul proprio profilo Instagram, in cui posa con un evidente saluto romano. La scena ritratta riporta l’Altare della Patria a Roma, associata al fascismo, ma circola un «fotomontaggio bufala». Un esempio dell’associazione diffusa sui social. L’utente @nicmax25 scrive «La camerata Armine Harutyunyan è la nuova modella di #Gucci.» e poi conferma convinto: «La foto è inequivocabile» Nello sfondo il Vittoriano, noto ... Leggi su open.online

repubblica : Fondi, il candidato naziskin e omofobo con la passione del saluto romano e del duce. Insorge l'Anpi: 'Cacciatelo' - repubblica : Chioggia, sulla spiaggia trasmettono 'Faccetta nera'. E i bagnanti fanno il saluto romano - Dardo70m : RT @francescatotolo: “Il saluto romano della modella Armine” @marco_gervasoni per @ilgiornale - 366daniele : RT @francescatotolo: “Il saluto romano della modella Armine” @marco_gervasoni per @ilgiornale - White_artemis0 : @IlGiannon @1ikgh @indiavolati @Riccardo_ScZ @perchetendenza È palese che non sappia come viene interpretato il sal… -