Il ritorno di Vidal alla Juve è impossibile per gli slot da extracomunitari già impegnati (Di domenica 30 agosto 2020) Si è diffusa la notizia di un possibile ritorno di Arturo Vidal alla Juventus, complici alcune dichiarazioni da parte del centrocampista cileno, che si è detto pronto a riabbracciare Andrea Pirlo dopo la nomina del nuovo tecnico bianconero. Questione affascinante per i tifosi della Vecchia Signora, che non a caso aveva fatto rumore già durante il mese di maggio, come vi avevamo riportato con un altro articolo, ma che a conti fatti non si potrà realizzare in questa sessione di calciomercato a causa di questioni legate agli slot sugli extracomunitari occupati proprio dalla Juve. slot da extracomunitari per la Juve ed il possibile ritorno di ... Leggi su bufale

