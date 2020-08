Il rinnovo di Maksimovic si è arenato, il Napoli prende in considerazione l’ipotesi cessione (Di domenica 30 agosto 2020) Sembrava fatta per il rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli e invece non si è concluso nulla, scrive il Corriere dello Sport. “Le cose non sono andate per il verso giusto, e in occasione dei successivi incontri con Fali Ramadani, il suo manager, il discorso relativo al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021 s’è bruscamente interrotto. A sorpresa: fino a metterne seriamente in dubbio la permanenza“. Il nodo è l’ingaggio. “C’è distanza tra domanda e offerta: il nodo dell’ingaggio, in sintesi. Un nodo divenuto gradualmente più intricato da spingere a considerare anche l’ipotesi della sua cessione“. Il quotidiano sportivo aggiunge: “Di certo Ramadani incontrerà ancora De Laurentiis sia per affrontare la ... Leggi su ilnapolista

