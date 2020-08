Il Referendum e l’ipocrisia del no (Di domenica 30 agosto 2020) Il 20-21 settembre 2020 ciò che gli elettori sono chiamati decidere è: preferiamo lasciare intatta la composizione attuale delle due Camere, fissata nel 1963, per un totale di 945 parlamentari elettivi, o preferiamo confermare quanto il Parlamento ha deciso, cioè una riduzione proporzionale di circa Leggi su ilfoglio

Primo95446343 : @FerrariSabato @jacopo_iacoboni Voto No, non per votare contro i 5S, ma per votare contro l’inconsistenza, l’ipocri… - alevabenecosi : @lageloni Ma scusi Chiara, anche lei come Peter Gomez? Mi rifiuto di credere che davvero non abbiate compreso la di… - granderex : @antoniopolito1 no, è l’apoteosi della ipocrisia di chi ha voluto il referendum (per ragioni di stabilità di govern… - Blackskorpion4 : RT @mpiacenonaver1: il primo referendum che proporre io? Abolire l' ipocrisia... - Paroledipaola : RT @mpiacenonaver1: il primo referendum che proporre io? Abolire l' ipocrisia... -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum l’ipocrisia Kamala Harris candidata vice, l’attacco di Trump: «Fasulla» Corriere della Sera