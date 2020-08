Il presidente De Laurentiis gonfia il petto: “il Napoli l’unico club senza debiti” (Di domenica 30 agosto 2020) Il Napoli sta lavorando per la prossima stagione, l’obiettivo è riscattare l’ultimo campionato. In attesa di novità sul fronte calciomercato, il presidente De Laurentiis è tornato a parlare del mondo del calcio a 360°. Ecco quanto dichiarato a margine di un convegno che si è svolto al palazzetto dello sport di Castel di Sangro. “Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quando in realtà dovrebbe essere un secretariato, Ceferin esiste in funzione dei paesi e dei club, non noi in sua funzione”. “Tutti dovrebbero partire quando è tutto sanificato. Ieri c’erano casi alla Roma, ... Leggi su calcioweb.eu

Il valzer delle punte irrompe in casa Napoli e manda su tutte le furie il presidente Aurelio De Laurentiis. La telefonata del nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo al centravanti polacco (così com ...

Diario da Castel di Sangro – Giorno 7

La buona notizia è l’arrivo di Petagna che si unisce ai compagni dopo il terzo tampone negativo: notizia che abbiamo anticipato ieri in esclusiva sul sito di Radio Crc. Dopo il giorno di riposo all’ ...

