Il ministro Pisano: Banking e farming, i giovani scrivono il futuro (Di domenica 30 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Piante e fiori che sui social diventano influencer e app come “salvadanai” per i compensi dati dai genitori in cambio di faccende domestiche, o magari un buon voto a scuola. La conclusione della sesta edizione di Next Generation di Giffoni Innovation Hub è all’ìinsegna del confronto tra Paola Pisano, ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Anna Laura Orrico, sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e i ragazzi del Dream Team, sui progetti messi a punto dai quindici talenti under30 che si sono misurati su sfide dell’economia futura lanciate loro da alcuni dei partner dell’evento, ossia Bayer e BPER Banca. Partendo dal concept di banca del futuro, a portata di smartphone, e dalla considerazione, avvalorata dai ... Leggi su ildenaro

mare_davide : Il #digitale come materia scolastica... #paolagiordano ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazion… - BKTPGroup : #Il ministro Pisano al Giffoni Film Festival: «Insegniamo ai ragazzi come usare il web» - Il Mattino Il ministro Pi… - FrancescoB1112 : RT @paoloferri: Insegnare cultura tecnologica in tutte le scuole. Un articolo su Agenda digitale sul proposta del Ministro dell’innovazione… - TizianaCasini : RT @paoloferri: Insegnare cultura tecnologica in tutte le scuole. Un articolo su Agenda digitale sul proposta del Ministro dell’innovazione… - mattinodinapoli : Il ministro Pisano al Giffoni Film Festival: «Insegniamo ai ragazzi come usare il web» -