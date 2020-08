Il Milan insiste per Brahim Diaz: il dettaglio che frena l'accordo col Real (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan lavora per portare in rossonero Brahim Diaz: la proposta di prestito secco del Real Madrid non convince. Leggi su 90min

Cucciolina96251 : RT @Rossonerisiamo: - Rossonerisiamo : - milan_day : Il Cagliari insiste - MilanLiveIT : #Calabria, prima offerta ufficiale del #Cagliari ?? La posizione del #Milan ?? ??#MercatoMilan - sportli26181512 : Gazzetta - Tonali-Milan, manca poco: si può chiudere a 38 milioni. E Sandro dice sì a Maldini: Il Milan insiste, è… -