Il Milan accelera per Tonali: c'è il sì, nuova offerta per il Brescia (Di domenica 30 agosto 2020) Il club rossonero avrebbe ritoccato leggermente l’offerta verso l'alto: 10 milioni di euro per il prestito oneroso a cui se ne aggiungono altri 28 Leggi su 90min

PietroMazzara : #Ibrahimovic #Brahim #Bakayoko: il #Milan accelera sul mercato e vuole dare a Pioli le alternative che ha chiesto p… - SolitarioRosso1 : ho capito, anche oggi notizie---- ci siamo quasi, pista calda, il milan accelera ... posso tornare a dormire ....by - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Il #Milan accelera per #Tonali : migliorata la prima offerta, ma #Cellino non molla sulla formula - Roby848484 : @Mr9_88 Riportate le parole di Cellino in pratica dice che il Milan c'è e che ha apprezzato i modi di Maldini Marot… - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: Il #Milan accelera per #Tonali: migliorata la prima offerta, la posizione di Cellino -