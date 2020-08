Il maltempo flagella l’Italia. E’ allerta in undici regioni. Autobrennero chiusa (Di domenica 30 agosto 2020) Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Roma Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un uomo è disperso nel Varesotto, travolto da un torrente #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA - RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - infoitinterno : Maltempo flagella nord Italia, morta bimba di 3 anni. Sul Titano la Protezione civile libera strade da rami e casso… - GisellaPagano : Maltempo flagella il Nord. Cade un albero, morte due bimbe di 3 e 14 anni, aperta inchiesta - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo flagella

Rai News

Il maltempo continua a flagellare il Piemonte. In particolare, nella notte, Torino è stata colpita da violenti temporali con forti raffiche di vento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per la ...Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate per i gravi traumi riportati dopo la caduta di un grosso albero su ...