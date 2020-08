Il maltempo flagella il Nord: nubifragi, grandine, smottamenti e allagamenti in Lombardia, uomo colpito da fulmine nella Bergamasca. Esonda l’Isarco in Trentino, evacuazioni [FOTO e VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) Il maltempo non dà tregua al Centro-Nord nell’ultima domenica di agosto. Oltre ai nubifragi in Toscana e alla violenta grandinata ad Ancona, con chicchi grandi come noci, forti temporali hanno colpito la Lombardia, con nubifragi, grandine e forte vento in mattinata (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Una forte grandinata si e’ abbattuta sulla zona a Nord della provincia di Bergamo, in particolare in Valcavallina e l’Alto Sebino. Pioggia e la grandine hanno causato anche allagamenti e problemi sulla statale 42, dove i volontari si sono messi al lavoro per ripristinare la viabilita’ all’altezza di ... Leggi su meteoweb.eu

