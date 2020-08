Il maltempo fa nuovi danni, Adige e Isarco esondati: chiusa l'Autobrennero (Di domenica 30 agosto 2020) L'autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per motivi di sicurezza. Il fiume Adige è infatti esondato a Egna. Nelle città di chiusa, in provincia di ... Leggi su globalist

Telenuovo dedicherà all’allarme meteo una nuova edizione straordinaria del Tg ... Aggiornamenti su tutti i più importanti comuni colpiti dall’ultima ondata di maltempo, ma anche sulla situazione ...

Auronzo, 30 agosto 2020 - Maltempo, condizioni avverse, il campo allagato. Un nubifragio da ieri si è abbattuto su Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio. L’amichevole con la Triestina ...

