Il maltempo devasta il Nord Italia. Domani allarme arancione nel Lazio, Toscana e Abruzzo (Di domenica 30 agosto 2020) Le forti precipitazioni degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova il Nord Italia, con danni ingenti in Veneto, in particolare nel Vicentino, e in territorio altoatesino, con piogge, temporali, frane ed esondazioni. Nella giornata del controesodo l’A22 è stata chiusa nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele per il violento maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige. Nelle città di Chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popoLazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L’ondata di piena sta raggiungendo l’abitato di Egna. I residenti nelle seguenti strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuata. Situazione critica anche per il ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Il maltempo devasta il Nord Italia. Domani allarme arancione nel Lazio, Toscana e Abruzzo - il_PuntoNotizie : Monza, il maltempo devasta il Parco: l’allarme del sindaco - infoitinterno : Il maltempo devasta il Palamares di Ponte nelle Alpi: una tromba d'aria ha spazzato via la copertura - martyla77 : RT @larenait: Prima pagina di lunedì 24 agosto 2020 #Larenaoggi - MVittoriaAdami : RT @larenait: Prima pagina di lunedì 24 agosto 2020 #Larenaoggi -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo devasta Il maltempo devasta il Nord Italia. Domani allarme arancione nel Lazio, Toscana e... Il Secolo d'Italia Maltempo in Veneto, palazzetto dello sport scoperchiato e devastato

Diverse le strade bloccate - anche per i rischi connessi a strutture pericolanti - molti anche gli allagamenti segnalati, oltre ai problemi alla linea telefonica e internet. Quindi l’appello rivolto a ...

Maltempo in provincia, Coldiretti: “Colture compromesse. Territorio reso fragile da cementificazione”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un amaro bilancio quello fatto da Coldiretti Alessandria riguardo gli ultimi fenomeni atmosferici in provincia di Alessandria. “Il maltempo” ha sottolineato Coldiretti “ha c ...

Diverse le strade bloccate - anche per i rischi connessi a strutture pericolanti - molti anche gli allagamenti segnalati, oltre ai problemi alla linea telefonica e internet. Quindi l’appello rivolto a ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un amaro bilancio quello fatto da Coldiretti Alessandria riguardo gli ultimi fenomeni atmosferici in provincia di Alessandria. “Il maltempo” ha sottolineato Coldiretti “ha c ...