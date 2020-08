Il Cruzeiro ufficializza Messi sul proprio sito: 'Contratto di 4 anni'. Poi il club brasiliano spiega cos'è successo (Di domenica 30 agosto 2020) Lionel Messi lascia il Barcellona per andare in Brasile e giocare con il Cruzeiro , il club di Belo Horizonte che nei primi anni '90 lanciò la carriera di Ronaldo. è quanto era possibile leggere sul ... Leggi su leggo

Ales_Pensa : RT @leggoit: Il #cruzeiro ufficializza #Messi sul proprio sito: «Contratto di 4 anni». Poi il club brasiliano spiega cos'è successo https:/… - leggoit : Il #cruzeiro ufficializza #Messi sul proprio sito: «Contratto di 4 anni». Poi il club brasiliano spiega cos'è succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cruzeiro ufficializza

Il Mattino

Lionel Messi lascia il Barcellona per andare in Brasile e giocare con il Cruzeiro, il club di Belo Horizonte che nei primi anni '90 lanciò la carriera di Ronaldo. È quanto ...Lionel Messi lascia il Barcellona per andare in Brasile e giocare con il Cruzeiro, il club di Belo Horizonte che nei primi anni '90 lanciò la carriera di Ronaldo. È quanto era possibile leggere sul si ...