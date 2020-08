Il contorno eccezionale: i finferli con le patate (Di domenica 30 agosto 2020) . finferli: la ricetta che ti presentiamo oggi ha come protagonisti questi meravigliosi funghetti. L’abbinamento è con le patate e i due, patate e funghi, funzionano da perfetti comprimari per un contorno strepitoso o anche per un secondo piatto delicato e assai intrigante. Conosciuti anche come gallinacci o cantarelli, i finferli hanno dalla loro un buonissimo sapore che si impone pressoché da solo, quasi senza bisogno di preparazioni troppo elaborate o cervellotiche. L’unico ostacolo, ma si può superare abbastanza facilmente, è che questi funghi, se non li trovate già puliti e confezionati, richiedono un certo lavoro di pulizia. Soprattutto complicato è liberarli come si deve da terriccio e foglioline. Intendiamoci, niente di insuperabile, ... Leggi su pianetadonne.blog

laetranger : @giadif Vedo che hai individuato immediatamente il pezzo forte: il primo era eccezionale. Un vero capolavoro! Anti… -

Ultime Notizie dalla rete : contorno eccezionale Il contorno eccezionale: i finferli con le patate NonSoloRiciclo