Il bombardamento della NATO in Bosnia ed Erzegovina, 25 anni fa (Di domenica 30 agosto 2020) La "Operation Deliberate Force" contribuì a mettere fine a una guerra che durava da tre anni e che i paesi europei non erano riusciti a risolvere per via diplomatica Leggi su ilpost

La "Operation Deliberate Force" contribuì a mettere fine a una guerra che durava da tre anni e che i paesi europei non erano riusciti a risolvere per via diplomatica Nelle prime ore del 30 agosto 1995 ...

Appello ai giovani di Liliana Segre: 'Prendete per mano l'Italia'

Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza prendete per mano l'Italia". A lanciare l'appello è la senatrice a Vita Liliana Segr ...

