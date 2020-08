Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 30 agosto (Di domenica 30 agosto 2020) I dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute, ieri 1444 positivi: articolo in aggiornamento La suddivisione nelle regioni dei contagi di oggi: in Veneto oggi 109 casi in più. Il totale è di 22.864 infetti dall’inizio dell’epidemia. Non ci sono però nuove vittime, il conteggio dei morti resta fermo a 2.120. Scende nettamente il numero dei soggetti posti in isolamento,7.529, -530 rispetto a ieri, dei quali 87 positivi al tampone. Stabile il dato degli attualmente positivi, che sono 2.345. Nelle ultime 24 ore 15 nuovi casiaccertati ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul I dati della Protezione civile per il 29 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia next Covid-19, 22 nuovi positivi nell’Isola. Tre i ricoverati in terapia intensiva

Coronavirus in Sardegna:

