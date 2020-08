Il Billionaire e le “lamentele” postate su Tripadvisor: “Tornato a casa stordito dal conto ed ero positivo al covid, ma ne è valsa la pena” (Di domenica 30 agosto 2020) Il Billionaire di Porto Cervo è al centro di un’inchiesta che punta a rintracciare tutti i clienti che lo hanno frequentato nelle ultime settimane. Focolaio di covid-19, il locale è travolto dalle polemiche nonostante secondo il suo proprietario, Flavio Briatore, dimesso ieri dal San Raffaele e ora in isolamento a casa di Daniela Santanché secondo la procedura per coronavirus, la ‘colpa sia del comportamento dei clienti‘. E qualcuno sarcasticamente si lamenta del Billionaire anche su Tripadvisor. Un utente (con 39 contributi e 161 voti utili) scrive: “Bellissimo posto, nemmen più di tanto tamarro… Clienti con cellulari in mano che non fanno altro che riprendere il cameriere mentre arriva con le bottiglie… ma e’ fantastico! Tornato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Frances51070652 : Leggendo le lamentele dei vip sul mancato rispetto delle norme di sicurezza al #Billionaire mi viene da chiedere: m… -

Ultime Notizie dalla rete : Billionaire “lamentele”