III Municipio, strade invase da mesi dagli aghi di pino: si temono allagamenti in vista del peggioramento delle condizioni meteo (Di domenica 30 agosto 2020) Temporali, forti raffiche di vento, locali grandinate. E’ questo quello che è previsto per la giornata di domani nel Lazio, in particolar modo su Roma. Un lunedì uggioso, un fenomeno del tutto naturale che potrebbe creare non pochi disagi se a questo si aggiunge che la Capitale è in buona parte sommersa dai rifiuti e dagli aghi di pino. Una situazione difficile, in particolar modo per i cittadini del III Municipio. Riportiamo una segnalazione che meglio spiega quello che i residenti stanno vivendo e che temono possa succedere. “A via Monte Cervialto la situazione è molto pericolosa per le piogge che potrebbero arrivare. Gli aghi di pino sono ovunque. Ama non l’ho più vista da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Bisogna affidarsi all’ottimismo per credere che, alla fine, non venga negato a migliaia di ragazzi il diritto di praticare uno sport nelle scuole di Roma durante le ore pomeridiane: pallavolo e ginnas ...

"Ho dato la mia disponibilità a partecipare alle primarie. Che, pur essendo di coalizione, non prevedono la partecipazione dei 5Stelle con i quali, se fosse, non intendo avviare nessun mercato di post ...

Bisogna affidarsi all'ottimismo per credere che, alla fine, non venga negato a migliaia di ragazzi il diritto di praticare uno sport nelle scuole di Roma durante le ore pomeridiane: pallavolo e ginnas ...