I tifosi del Napoli gli chiedono Messi e De La risponde così. Il video (Di domenica 30 agosto 2020) Ecco come risponde De La ai tifosi del Napoli… GUARDA IL video video: Sportitalia L'articolo I tifosi del Napoli gli chiedono Messi e De La risponde così. Il video proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : ? '#Messi, #Messi, #Messi!' Tifosi del #Napoli chiedono l'acquisto della Pulce a #DeLaurentiis ?? @tvdellosport - sscnapoli : Una famiglia di tifosi del Napoli in vacanza a Pescocostanzo ha smarrito, oggi verso le 13:00, questo bellissimo ca… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? I tifosi chiedono #Messi a #DeLaurentiis! La risposta del presidente del #Napoli? Ascoltala… - SimoneCanzanel1 : @Torrenapoli1 Ma i tifosi del Napoli per me fanno il contrario come Adl pensano che molti di quelli che abbiamo son… - kit3mmu0rt : “Osimhen ha preso la 15” I tifosi del Napoli che volevano la 9: -