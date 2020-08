I tagli alla Sanità costano la vita a Lorenza Famularo (Di domenica 30 agosto 2020) A Lipari una ragazza di appena 22 anni, Loranza Famularo, è deceduta dopo che in ospedale l’avevano più volte rimandata a casa senza esaminare a fondo i dolori che alla pancia che accusava. Non si fermano le proteste – riporta Il Corriere della Sera – per la morte della 22enne Lorenza Famularo. La giovane si … L'articolo I tagli alla Sanità costano la vita a Lorenza Famularo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : tagli alla Festival di Bioetica a “Santa”, Becchi contro il lockdown: «Emergenza sanitaria causata dai tagli alla sanità» Il Secolo XIX Fognature a Trapani, ultimati i lavori del primo cantiere

Sono terminati i lavori della condotta che collega le pompe di adduzione di via Marsala al depuratore consortile di Nuba. Da più di 20 giorni Trapani è tagliati in due a causa della rottura. “I lavori ...

Dall’estremo oriente il vincitore di Concorto 2020: tutti i premi

Si è conclusa con grande successo di pubblico la XIX edizione di Concorto Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, che si svolge ogni anno a Pontenure, in provincia di Piacenza, nel ...

