I flash | lo schianto | i veleni Il mondo rimpiange Lady Diana

I flash, lo schianto, i veleni. Il mondo ri(m)piange Lady Diana - (Di domenica 30 agosto 2020) Tony Damascelli Il silenzio. Rotto soltanto dallo scalpito dei cavalli che tiravano la carrozza funebre. Londra aveva rinunciato alla voce, stava racchiusa nel dolore e nello stupore della morte, di quella morte. La fiaba, bellissima e misteriosa, era finita, improvvisamente, tragicamente. Spenti i motori degli autobus a due piani, muto lo sferragliare della metropolitana, ferma la città, dovunque fiori e lacrime, il Paese aveva superato le V2, la guerra e si ritrovava stranito, sbalordito dinanzi all'imprevisto evento La principessa non sorrideva (...) ( ...) più, Harry e William si erano risvegliati bambini più soli, in un mattino di tarda estate dove nessuno aveva voglia di raccontare la verità. Charles, il padre loro, viveva due forti emozioni, quella della scomparsa della propria ex moglie, dalla quale aveva divorziato, sempre nel mese di ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : flash schianto I flash, lo schianto, i veleni. Il mondo ri(m)piange Lady Diana ilGiornale.it I flash, lo schianto, i veleni Il mondo ri(m)piange Lady Diana

Il silenzio. Rotto soltanto dallo scalpito dei cavalli che tiravano la carrozza funebre. Londra aveva rinunciato alla voce, stava racchiusa nel dolore e nello stupore della morte, di quella morte. La ...

Ultimi giorni al mare per Maria de Filippi che in costume è uno schianto (FOTO)

Ultimi giorni di relax sulla sua barca, Maria de Filippi si gode questa estate da vera regina di Mediaset. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island, per la conduttrice si ...

Il silenzio. Rotto soltanto dallo scalpito dei cavalli che tiravano la carrozza funebre. Londra aveva rinunciato alla voce, stava racchiusa nel dolore e nello stupore della morte, di quella morte. La ...Ultimi giorni di relax sulla sua barca, Maria de Filippi si gode questa estate da vera regina di Mediaset. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island, per la conduttrice si ...