I dati del Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia. Il 4 per cento è risultato positivo (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, i dati del Viminale sui migranti. tamponi a 6.371 profughi, il 4% è risultato positivo. ROMA – Coronavirus, i dati del Viminale sui migranti. Il Ministero dell’Interno ha deciso di pubblicare le cifre sui profughi che sono sbarcati in Sicilia nell’ultimo periodo. Al tampone sono stati sottoposti oltre 6mila persone e di queste solo il 4% è risultato positivo. Una nota che sembra essere una risposta al presidente della Regione Musumeci, autore di una ordinanza per liberare tutti gli hotspot. Misura che è stata sospesa dal Tar della Sicilia dopo l’impugnazione da parte della Presidenza del ... Leggi su newsmondo

Rinaldi_euro : Sondaggi Lega primo partito (altro che calo). Tonfo del... Ecco i dati - - AlbertoBagnai : Ce n’è voluto di tempo. Appena arrivo in albergo vedo come hanno paraculato i dati per impedire che il mercato del… - LegaSalvini : ++ LEGA PRIMA FORZA POLITICA AL 27,3% ++ - simo6608 : RT @Rinaldi_euro: Sondaggi Lega primo partito (altro che calo). Tonfo del... Ecco i dati - - PaoloCaminiti1 : RT @ClaudioDeglinn2: Immigrazione, Minzolini smentisce Lamorgese: 'Clandestini contagiati? Più del doppio degli italiani' “La ministra dice… -

Ultime Notizie dalla rete : dati del Coronavirus, i dati del 29 agosto in Lombardia: 289 nuovi positivi Varesenews Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 29 agosto 2020: quote e Jackpot

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono usciti con le estrazioni che si sono tenute poco fa, quindi sono stati pubblicati dai Monopoli di Stato. Il weekend può allora entrare davvero ...

Gëzuar Ditëlindjen Hora e Arbëreshëvet – Buon compleanno Piana degli Albanesi

La data riportata dai Capitoli di Fondazione è quella del 30 agosto 1488. Lo stesso Pieropaolo Pasolini, durante un convegno tenuto a Lecce nell’ottobre del 1975 sul rapporto tra scuole e minoranze ...

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono usciti con le estrazioni che si sono tenute poco fa, quindi sono stati pubblicati dai Monopoli di Stato. Il weekend può allora entrare davvero ...La data riportata dai Capitoli di Fondazione è quella del 30 agosto 1488. Lo stesso Pieropaolo Pasolini, durante un convegno tenuto a Lecce nell’ottobre del 1975 sul rapporto tra scuole e minoranze ...